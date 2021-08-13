Carrefoursa fırsatlarını yakalamak için son 5 gün! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda 75 TL üzeri alışverişe indirim!

Carrefoursa marketlerde 5-18 tarihleri arasında güncel kampanyalar devam ediyor ve evinin ihtiyaçlarını bütçesini zorlamadan almak isteyenler merakla hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırıyor. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda 75 TL ve üzeri alışverişe indirimlerin yanı sıra Aşure Günü'ne özel aşurelik ürünler de vatandaşları bekliyor. Yaz sıcaklarında rahatlatacak dondurma kampanyaları da var. İşte tüm indirimler…