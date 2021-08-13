Carrefoursa fırsatlarını yakalamak için son 5 gün! Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda 75 TL üzeri alışverişe indirim!
Vatandaşlar marketlerin güncel kampanyalarını yakından takip ediyor ve ihtiyaçları olan ürünleri en uygun fiyatlarla almak istiyor. Carrefoursa fırsatlarını yakalamak için son 5 gün kaldı ve yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Evine küçük ev aletleri, beyaz eşya almak isteyenlerin yanı sıra telefonlarını yenilemek isteyenler için de kampanyalara var. Yaz tatiline henüz çıkmamış olanlar için seçenekler yer alırken Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda 75 TL ve üzeri alışverişe indirimler de ön plana çıkıyor.
13.08.2021 19:08
- Son Güncelleme: 13.08.2021 19:14
Carrefoursa marketlerde 5-18 tarihleri arasında güncel kampanyalar devam ediyor ve evinin ihtiyaçlarını bütçesini zorlamadan almak isteyenler merakla hangi ürünlerde indirim olduğunu araştırıyor. Carrefoursa aktüel ürünler kataloğunda 75 TL ve üzeri alışverişe indirimlerin yanı sıra Aşure Günü'ne özel aşurelik ürünler de vatandaşları bekliyor. Yaz sıcaklarında rahatlatacak dondurma kampanyaları da var. İşte tüm indirimler…