SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklar yüzde 24.73 oranında, memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında artırılıyor. Bu zam, Temmuz ayından itibaren emeklilerin maaşlarına yansıtılarak, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu artışlarla birlikte emekliler, ekonomik olarak daha rahat bir nefes alacak ve geçim koşullarını iyileştirme fırsatı bulacak.