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SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklar yüzde 24.73 oranında, memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında artırılıyor. Bu zam, Temmuz ayından itibaren emeklilerin maaşlarına yansıtılarak, onların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu artışlarla birlikte emekliler, ekonomik olarak daha rahat bir nefes alacak ve geçim koşullarını iyileştirme fırsatı bulacak.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 08:38 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 08:36
SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti 1

2024 Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73, memur emeklileri için ise %19.31 oranında bir maaş artışı yapılacak. Bu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıyacak. Belirlenen yeni zam oranları kök aylıkları ve ek ödemelere de etki edecek.

SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti 2

EK ÖDEMELERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçmişte vergi iadesinin yerini alan ek ödemeler de bu ay itibariyle yeni düzenlemelerle geliyor.

SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti 3

Önceden belirlenmiş olan 7 bin 135 lira 19 kuruş sınırı, Temmuz ile birlikte 8 bin 513 lira olarak güncellendi.

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