SSK, Bağ-Kur'luya 10 puan refah payı hesabı yapıldı! Emekliye ek zam tablosu çıktı %35 oran masada! 7.500, 8.000 TL kök maaş alana...

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini Temmuz ayı ile birlikte %24.73'lük zam sevinci sardı. Memur emeklileri ise %19.31'lik artışla maaşlarını alacaklar. Zam oranları kök aylıklara ek olarak %5'lik ek ödeme tutarını da yükseltecek olmasıyla dikkat çekiyor. Sevindirici haberlerin yanı sıra 2024'ün ikinci enflasyon artış oranının belli olmasıyla birlikte 3.6 milyon emeklinin taban maaşında bir değişiklik yaşanmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Kök maaşlarında artış olsa da taban maaşa takılan bu emekliler için üç farklı formül üzerinde duruluyor. Peki bu formüller neler ve kim ne kadar zam alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
Emekliler cephesinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirleniyor. Örneğin, Ocak zammı için Temmuz-Aralık, Temmuz zammı için ise Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranı baz alınıyor. Hesaplanan bu oran, emekli maaşlarına doğrudan ekleniyor. Yani, enflasyon ne kadar yüksekse, emeklilerin maaş artışı da o kadar fazla oluyor. Peki, enflasyona ek olarak zam gelecek mi? Kök maaşa refah payı eklenecek mi? İşte detaylar...
Hesabıma ne kadar yatacak?
Temmuz zammı yatırılan paraya değil, kök aylığa yansıtılacak. Eğer emeklinin kök aylığı 10 bin liraysa bu tutara Temmuz zammı ilave edilecek. Ancak emeklinin kök aylığı daha düşükse ve taban aylık ödemesine ilişkin düzenleme kapsamında 10 bin lira yatırılıyorsa, Temmuz ayı zam oranı kök aylığa eklenecek.
Benim kök aylığım 10 bin TL olabilir mi? Nasıl öğrenirim?
e-Devlet'ten 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, sizin kök aylığınız. Ekranda çıkan 'ek ödeme tutarı' maaşınızın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyarken, '5510 Ek 19 Miktarı' ise maaşınızı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Yani aylık tutarı olarak görünen rakam 10 bin lira ise sizin kök aylığınız 10 bin liradır.