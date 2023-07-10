SSK, EYT, Bağkur'luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...
Temmuz zammını öğrenen emekli ve memurlar şimdi de maaşlarını alacağı gün için geri sayıma başladı. Zam oranının belli olmasının hemen ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Öte yandan gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten torba yasa, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kapsamda bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, Temmuz 2023'te ne kadar maaş alırım? En düsük emekli maaşı ne kadar oldu? 7.500 TL alana zam yapılacak mı? İşte tablo tablo maaşlar ve ek ödemeler haberimizde...
10.07.2023 06:26 - Son Güncelleme: 10.07.2023 06:26
Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte hesaplamalar yapılırken, dikkatler aynı zamanda Meclis'e çevrildi. Memurların ve emeklilerin zam oranını artıracak düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni hesaplı tablolar haberimizde...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken, gözler bir yandan da Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.