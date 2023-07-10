SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte hesaplamalar yapılırken, dikkatler aynı zamanda Meclis'e çevrildi. Memurların ve emeklilerin zam oranını artıracak düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni hesaplı tablolar haberimizde...