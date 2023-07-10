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Haberler Ekonomi SSK, EYT, Bağkur'luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

SSK, EYT, Bağkur'luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Temmuz zammını öğrenen emekli ve memurlar şimdi de maaşlarını alacağı gün için geri sayıma başladı. Zam oranının belli olmasının hemen ardından hesaplamalar yapılmaya başlandı. Öte yandan gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten torba yasa, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kapsamda bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, Temmuz 2023'te ne kadar maaş alırım? En düsük emekli maaşı ne kadar oldu? 7.500 TL alana zam yapılacak mı? İşte tablo tablo maaşlar ve ek ödemeler haberimizde...

takvim.com.tr
10.07.2023 06:26 - Son Güncelleme: 10.07.2023 06:26
SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte hesaplamalar yapılırken, dikkatler aynı zamanda Meclis'e çevrildi. Memurların ve emeklilerin zam oranını artıracak düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte yeni hesaplı tablolar haberimizde...

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SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken, gözler bir yandan da Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki zamlar ne zaman ödenecek? Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

EMEKLİLERİN YENİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran tüm emeklilerde yüzde 25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

SSK, EYT, Bağkur’luya %5 ek zam tablosu netleşti! 7.500 TL alan emekliye 9.815 TL çıplak maaş! En düşük aylığa %25 fark eklendi! Tahsis no ile...

Böylece hem maaş hem ek ödeme tutarı artacak.

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