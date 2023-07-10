Memura-emekliye zamlı maaş rehberi! Oranlar nasıl yansıtılacak? Yüzde 25 artış EYT’lileri kapsıyor mu?

EMEKLİLERİN YENİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?

Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran tüm emeklilerde yüzde 25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Böylece hem maaş hem ek ödeme tutarı artacak. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme olmak üzere 10 bin 400 lira veriliyordu. Şimdi yüzde 25 zamla 12 bin 500 liralık yeni aylık üzerinden 500 lira ek ödeme verilecek, toplam 13 bin lira ödenecek.