Memura-emekliye zamlı maaş rehberi! Oranlar nasıl yansıtılacak? Yüzde 25 artış EYT'lileri kapsıyor mu?
Memurların, emeklilerin zam oranını yükselten teklif yarın Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Yüzde 25'lik emekli zammı; dul ve yetimler ile EYT'lilere de yansıtılacak. İşte detayları...
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı için gün sayıyor. Zam oranlarının belli olmasının ardından hesaplamalar yapılmaya başlanırken, gözler bir yandan da Meclis'e çevrilmiş durumda. Memurların ve emeklilerin zam oranını yükselten düzenlemeler, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki zamlar ne zaman ödenecek? Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EMEKLİLERİN YENİ MAAŞ HESABI NASIL YAPILACAK?
Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak. Bu oran tüm emeklilerde yüzde 25 olacak. Her ay verilen yüzde 4-5 ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek. Böylece hem maaş hem ek ödeme tutarı artacak. Örneğin; 10 bin lira maaşı olan emekliye 400 lira da ek ödeme olmak üzere 10 bin 400 lira veriliyordu. Şimdi yüzde 25 zamla 12 bin 500 liralık yeni aylık üzerinden 500 lira ek ödeme verilecek, toplam 13 bin lira ödenecek.
EK ÖDEMENİN ORANI NASIL BELİRLENİYOR?
Kimler yüzde 5 ek ödeme alıyor? Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 4 bin 66 liranın üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu sınır şimdi ise 4 bin 780 lira 70 kuruşa yükseldi. Yeni net maaşları bu tutarın üstünde olanların ek ödemesi yüzde 4, altında olanların ise yüzde 5 olarak hesaplanacak.
KÖK AYLIĞI 7 BİN 500 LİRADAN AZ OLANLARIN ALACAĞI PARA NASIL DEĞİŞECEK?
Emekliye ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira uygulaması devam edecek. Temmuz zammı kök aylığa yansıyacak. Yüzde 25 artışın yansıtılmasının ardından 7 bin 500 liralık taban aylık tutarı aşılmıyorsa emekliye 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek. Aşılıyorsa, hesaba yeni aylık yatırılmaya başlanacak. Emekliler mevcut kök aylıklarını ve ek ödeme tutarlarını e-Devlet'ten Emekli Aylık Bilgisi bölümünden görebilecek. Örneğin; 5 bin lira kök aylığı olanın yeni aylığı 6 bin 250 lira olacak. Bu emeklinin hesabına 7 bin 500 lira yatırılmaya devam edilecek. 6 bin 500 lira kök aylığı olanın ise yeni maaşı yani ödemesi 8 bin 125 liraya yükselecek.
ÖLÜM AYLIĞINDA HESAP DEĞİŞTİ
Dul ve yetim maaşları ne kadar artacak? Ölüm aylıklarına da yüzde 25 artış yapılacak. Taban 7 bin 500 lira emekli aylığı ödemesi düzenlemesi kapsamında yüzde 50 hissesi olan dul eşe 3 bin 750, yüzde 75 hissesi olana 5 bin 625, yüzde 25 oranında ölüm aylığı alan çocuğa ise bin 875 liradan az ödeme yapılamayacak.