2. torba yasa ile 45-48-50-55 yaşındakilere piyango çıkacak! 5000 prim değil 4.500 prim kıskaçta! Staj, çıraklık, Bağkur affı...

EYT'de 2.perde onlara açılıyor! EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte, yeni emeklilik reformu için 2. torba yasa çalışmaları bekleniyor. Bu çalışmalar arasında en çok merak edilen konulardan biri de kademeli emeklilik sistemi oldu. Hükümetin atacağı adımlar, milyonlarca çalışanın gündemini meşgul ederken, kademeli emeklilik sisteminin geleceğiyle ilgili beklentiler de güçleniyor. Kademeli emeklilik sistemi, prim ödeme süresi, sigorta yılı, emeklilik koşulları gibi faktörleri dikkate alarak emeklilik yaşının kademeli olarak düşürülmesini öngörüyor. Peki, kademeli emeklilikten kimler yararlanacak? İşte şartlar ve detaylar haberimizde...