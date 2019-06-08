Erken emeklilik SGK SSK Bağkur son dakika haberi: Yıpranma hakkı nedir? Yıpranma payı kimleri kapsıyor?

Erken emeklilik SGK SSK Bağkur son dakika haberi: Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir?Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor. Yeni düzenlemelerle işçilere birçok hak veriliyor. Bu düzenlemeler kapsamında yıpranma payının kapsamı da genişletildi. Yıpranma hakkının genişlemesiyle erken emeklilik şansı ortaya çıktı. Torba yasa içerisinde yer alan yıpranma payı, yürürlüğe girmesinin ardından sonraki çalışmaları etkileyecek. Herhangi bir revize olmaması halinde geriye dönük çalışmalar yıpranma yasasına dahil edilmeyecek..

08.06.2019 16:17 - Son Güncelleme: 08.06.2019 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





