Şoförlere emeklilik fırsatı

Zor şartlarda çalışan taksi ve dolmuş şoförleri için son yıllarda yapılan düzenlemeler emeklilik yolunu açtı. Çalışma hayatı bakımından plaka sahipleri işveren, araçları kullanan şoförler de işçi konumunda. Dolayısıyla ücret, sigorta gibi hakları var. Şoförlerin diğer çalışanlara göre istisnası ise bazı durumlarda daha az çalışmaları oluyor. Ancak artık bu günleri tamamlama imkanları var.