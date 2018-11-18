SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak. Peki, bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
18 Kasım 2018 Pazar, 02:21:15 Güncelleme: 07:58:46
Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük maaş bin 230 lira 62 kuruşa çıkacak. Yüzde 13.99 oranındaki artış SSK'lılarda ise en düşük maaşı; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 953 lira 29 kuruşa, 2000 ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 164 lira 28 kuruşa ulaştıracak.
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