SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük maaş bin 230 lira 62 kuruşa çıkacak. Yüzde 13.99 oranındaki artış SSK'lılarda ise en düşük maaşı; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 953 lira 29 kuruşa, 2000 ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 164 lira 28 kuruşa ulaştıracak.