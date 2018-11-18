SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak. Peki, bu oranlarla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

18 Kasım 2018 Pazar, 02:21:15 Güncelleme: 07:58:46
SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler Ocak zammını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 13.99 olacak.

SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, ek ödeme dahil en düşük aylık, esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 748 lira 41 kuruşa yükselecek.

SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük maaş bin 230 lira 62 kuruşa çıkacak. Yüzde 13.99 oranındaki artış SSK'lılarda ise en düşük maaşı; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 953 lira 29 kuruşa, 2000 ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 164 lira 28 kuruşa ulaştıracak.

SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yani 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkmıştı.

SSK emeklisine en az bin 953 TL | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Buna Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak.

DİĞER GALERİLER