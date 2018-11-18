3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?
3600 ek göstergede son durum ne? sorusuna yanıt arayan milyonlarca memur gözünü hükümetten gelecek müjdeli habere çevirdi. Başkan Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi verdiği müjdenin ardından buradan gelecek haberi bekleyen memurlar ve memur emeklileri son gelişmeleri merak ediyor. Hangi memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak? 3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis'ten ne zaman geçecek? 3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? gibi sorular son günlerde sıkça soruluyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri...
18 Kasım 2018 Pazar, 15:46:09 Güncelleme: 15:56:48
3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılıyor. Memurları yakından ilgilendiren düzenlemenin TBMM'de ne zaman kabul edileceği merak edilirken, memurlar konu ile ilgili olarak 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak? gibi sorularına da yanıt arıyor. İşte detaylar...
Polislerin, güvenlik görevlilerinin yaşam standartlarını iyi bir noktaya getirmenin temel sorumlulukları olduğununa işaret edilirken, "Özellikle 15 Temmuz'un iklimi hafif bir kaybolduktan sonra polislerimizi yeni aldıklarımızla beraber ilk önce 12/24'e döndürdük, şimdi de 8/24'e döndürüyoruz." denildi.
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