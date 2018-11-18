3600 ek gösterge düzenlemesi ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından araştırılıyor. Memurları yakından ilgilendiren düzenlemenin TBMM'de ne zaman kabul edileceği merak edilirken, memurlar konu ile ilgili olarak 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Hangi memurlar 3600 ek göstergeden yararlanacak? gibi sorularına da yanıt arıyor. İşte detaylar...