Emekli maaşı ek ödeme nedir? Emeklinin ek ödeme tutarı ne kadar?
Emekli maaşları ile beraber her ay ek ödeme yapılır. Milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Maaşınızdaki ek ödeme miktarını e-devlet sistemine girerek kolayca öğrenebilirsiniz. Peki ek ödeme nedir? Emekli maaşı ek ödeme hesaplama işi nasıl yapılır? Ek ödeme ne kadar yatırılır? İşte ek ödeme ile ilgili tüm detaylar...
17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:47:17
Güncelleme: 10:54:59
Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem ek ödeme ile ilgili detayları bugünkü köşesinde anlattı. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme nereden öğrenilir? Ek ödeme hesaplaması nasıl yapılır?İşte ek ödeme ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler...
Emekliler maaşlarıyla birlikte ayrıca ek ödeme parası da alıyorlar. Bu paralar da hesaplara yatıyor.
Ek ödeme genel olarak maaşın yüzde 4'ü kadar yatırılıyor. Ancak bazı emekliler için bu oran yüzde 5'e çıkıyor.
Bilindiği gibi 12 milyondan fazla emeklimiz her yıl Temmuz ve Ocak aylarında zam alıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ay boyunca oluşan enflasyon kadar zam alırken memur emeklileri de toplu sözleşme zammını ve oluşursa da enflasyon farkını maaşlarında görüyor.