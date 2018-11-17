Emekli maaşı ek ödeme nedir? Emeklinin ek ödeme tutarı ne kadar?

Emekli maaşları ile beraber her ay ek ödeme yapılır. Milyonlarca emekli maaşını bankadan alırken yatırılan rakamın içindeki ek ödemeyi fark etmiyor. Maaşınızdaki ek ödeme miktarını e-devlet sistemine girerek kolayca öğrenebilirsiniz. Peki ek ödeme nedir? Emekli maaşı ek ödeme hesaplama işi nasıl yapılır? Ek ödeme ne kadar yatırılır? İşte ek ödeme ile ilgili tüm detaylar...

17 Kasım 2018 Cumartesi, 10:47:17 Güncelleme: 10:54:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





