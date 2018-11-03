SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın tahminine göre en düşük maaş esnafta bin 735 liraya, SSK'lılarda bin 938 liraya çıkacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklinin Ocak zammı için üç farklı tahmin haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
3 Kasım 2018 Cumartesi, 00:23:54 Güncelleme: 01:08:50
SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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