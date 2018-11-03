SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı belli olmaya başladı. Merkez Bankası'nın tahminine göre en düşük maaş esnafta bin 735 liraya, SSK'lılarda bin 938 liraya çıkacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? Emeklinin Ocak zammı için üç farklı tahmin haberimizde. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 00:23:54 Güncelleme: 01:08:50
SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

Tüm emeklilerin maaşı Ocak'ta zamlanacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon gösterecek.

SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

Bunun 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Pazartesi günü de Ekim enflasyonu belli olacak, zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

KİME, NE KADAR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2019 Programı'ndaki tahmine göre yüzde 10.65, beklenti anketine göre ise yüzde 13.78 olarak gerçekleşebilecek.

SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 13.12 olacak.

SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?
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SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 735 lira 7 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 lira 59 kuruştan bin 221 lira 23 kuruşa çıkacak.

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