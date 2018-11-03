SSK emeklisine en az bin 938 TL | Kim ne kadar maaş alacak?

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 735 lira 7 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 lira 59 kuruştan bin 221 lira 23 kuruşa çıkacak.