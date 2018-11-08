SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Peki, bu artışla en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

8 Kasım 2018 Perşembe, 02:00:08 Güncelleme: 02:04:27
SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merakla bekliyor.

SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.

SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 12.26'lık artış en düşük emekli maaşını esnafta bin 533 lira 83 kuruştan bin 721 lira 88 kuruşa yükseltecek.

SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 79 lira 59 kuruştan yüzde 12.26'lık artışa göre bin 211 lira 95 kuruşa çıkacak.

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