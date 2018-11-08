SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz'da maaşları artan emeklilere müjde. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 zam oluştu. Peki, bu artışla en düşük maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
8 Kasım 2018 Perşembe, 02:00:08 Güncelleme: 02:04:27
SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK emeklisine en az bin 923 TL | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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