En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Memur ve emekliler yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü zam haberlerine çevirdi. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yaşanan bu gelişmeler üzerine milyonlarca memur, 2019 Ocak memur zammı belli oldu mu? Memur Ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zam oranı ne kadar? sorularına cevap arıyor. İşte o detaylar...

8 Kasım 2018 Perşembe, 09:55:35 Güncelleme: 10:37:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





