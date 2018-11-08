En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Memur ve emekliler yıl başının yaklaşması ile birlikte gözünü zam haberlerine çevirdi. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yaşanan bu gelişmeler üzerine milyonlarca memur, 2019 Ocak memur zammı belli oldu mu? Memur Ocak zammı ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zam oranı ne kadar? sorularına cevap arıyor. İşte o detaylar...

8 Kasım 2018 Perşembe, 09:55:35 Güncelleme: 10:37:29
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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Memurlar gözünü Ocak ayında yapılacak zam oranına çevirirken Merkez Bankası memur zammını doğrudan ilgilendiren enflasyon rakamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte yıl sonu enflasyon rakamı da Eylül ayına göre artış göstererek yüzde 25.24'e yükseldi. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini gerçekleşirse memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurların Ocak zammı yüzde kaç olacak? Memurların zam oranı belli oldu mu? İşte memur Ocak zammı ile ilgili detaylar...

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Memur ve emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle belirlenirken, orana enflasyon farkı da ekleniyor. Bu hesapla memur ve emekliler ocakta yüzde 12.32 zam alacak ve en düşük memur maaşı 3518 TL olacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5'i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memurların 2019 Ocak zammı belli oldu mu? Memur 2019 Ocak zammı oranı ne kadar?

ENFLASYON FARKI ALINACAK
Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı.

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