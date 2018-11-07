Emekliye ve memura müjde! Emekli ve memur maaşlarına 3 zam birden
Emekliye ve memura müjde! Memurlara Ocak'ta 3 zam birden geliyor. Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da yansıtılacak. Çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da artacak. Emekli maaşlarında da artış olacak. Memur emeklileri başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış gözükecek. İşte emeklilerin ve memurların merakla beklediği o detaylar....
Emekliye ve memura müjde! Memurlara Ocak'ta 3 zam birden geliyor. Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da yansıtılacak. Çifte zam alacak memurların ayrıca aile yardımı da artacak. Emekli maaşlarında da artış olacak. Memur emeklileri başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış gözükecek.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLUR?
Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıktı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 12.76'ya ulaştı. Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 283,79 liraya çıkacak.
EMEKLİ ZAMMI NE OLUR?
2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 olabileceğini gösterirken, Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmin de yüzde 13.78'lik orana işaret ediyor.
Emekli maaşlarında yeni yılda 134 ile 641 lira arasında artış bekleniyor. Halen en düşük aylık bin 21 lira seviyesinde bulunuyor. Zamla birlikte en düşük emekli maaşı bin 155 liraya, en yüksek emekli aylığı da 4 bin 892 liraya ulaşacak.
İŞTE 5 ZAM ORANI İHTİMALİ:
1- Tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ocakta, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar artacak. Beklenti anketindeki tahmine göre ise artış yüzde 13.78'i bulacak.
2- Memur emeklilerine ocakta yüzde 4 zammın yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Fark, programdaki tahmine göre yüzde 7.15, beklenti anketine göre yüzde 10.28 olacak.
3- Ocakta, tüm emeklilerin maaşları artacağı için ek ödeme tutarları da yükselecek. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Enflasyon tahminlerine göre bu sınır bin 264 liraya çıkabilecek.