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SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 olacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekliklerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

05.06.2019 07:51 - Son Güncelleme: 05.06.2019 07:51
SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Temmuz zammında.

SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranını gösterecek ilk 6 aylık enflasyon verisini merakla bekliyor.

SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.

SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.99 olarak gerçekleşti.

SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?

NASIL DEĞİŞECEK?
Bu orana göre en düşük Bağ-Kur esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 674 lira 91 kuruşa yükselecek.

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