SSK emeklisine en az bin 908 TL | Temmuz zammı ile birlikte emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilerin gözü emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.99 olacak. Peki emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekliklerinin maaşlarına nasıl yansıyacak? 2019 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...
05.06.2019 07:51
- Son Güncelleme: 05.06.2019 07:51
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