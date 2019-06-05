Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?
Memurların gözü maaşlarına ve aldıkları aile yardımına yapılacak olan Temmuz zammında. Temmuz ayında memurlara 5 aylık enflasyona göre yüzde 5 zam ve yüzde 0.99 enflasyon farkı görünürken, aile yardımı da artacak. 2 çocuklu memurun aylık aile yardımı 433 lirayı bulacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte memur maaşları ve aile yardımı ne kadar olacak? İşte memurların merakla beklediği o detaylar...
05.06.2019 07:51
- Son Güncelleme: 05.06.2019 07:51
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