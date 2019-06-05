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Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memurların gözü maaşlarına ve aldıkları aile yardımına yapılacak olan Temmuz zammında. Temmuz ayında memurlara 5 aylık enflasyona göre yüzde 5 zam ve yüzde 0.99 enflasyon farkı görünürken, aile yardımı da artacak. 2 çocuklu memurun aylık aile yardımı 433 lirayı bulacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte memur maaşları ve aile yardımı ne kadar olacak? İşte memurların merakla beklediği o detaylar...

05.06.2019 07:51 - Son Güncelleme: 05.06.2019 07:51
Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak.

Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Toplu sözleşmede memurlara Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacağı karara bağlanmıştı.

Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

5 aylık enflasyon yüzde 4.99 olarak açıklandı. Buna göre memurlara yüzde 0.99 fark oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı.

Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Haziran enflasyonuna göre fark kesinleşecek.

Memura 3 zam | Temmuz zammı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor.

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