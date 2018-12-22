SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli 2019 emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak'ta yüzde 10-11 zam görünürken; en düşük maaş 2000 öncesi emekli olan SSK'lıda bin 903 liraya çıkabilecek. 2019 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...

22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:49:30 Güncelleme: 07:57:50
SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı değişecek. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları için 2018'in ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklenirken, Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı.

SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

Geriye sadece Aralık enflasyonu verisi kaldı. Enflasyon tahminleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 ya da yüzde 11.09 olarak gerçekleşebileceğini gösterirken, TAKVİM bunlara göre taban maaşları hesapladı.

SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

NE KADAR ARTAR?
Halen en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı zam yüzde 10.65 olursa bin 697 lira 18 kuruşa, yüzde 11.09 çıkarsa bin 703 lira 93 kuruşa yükselecek.

SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş ise zam yüzde 10.65 olursa bin 896 lira 5 kuruşa, yüzde 11.09 gerçekleşirse bin 903 lira 59 kuruşa ulaşacak.

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