SSK emeklisine en az bin 903 TL! 2019 emekli maaşları ne kadar olacak?
2019 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli 2019 emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Gelen son dakika haberlerine göre milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak'ta yüzde 10-11 zam görünürken; en düşük maaş 2000 öncesi emekli olan SSK'lıda bin 903 liraya çıkabilecek. 2019 emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde...
22 Aralık 2018 Cumartesi, 00:49:30 Güncelleme: 07:57:50
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