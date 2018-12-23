Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9'u oranında para alabilecek. Peki artacak olan ek ödemeler ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? Emekli maaşlarında Ocak ayında ne kadar artış olacak?İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...

23 Aralık 2018 Pazar, 01:54:14 Güncelleme: 07:57:32
Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm emekliler maaşlarının artacağı Ocak ayını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek.

Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 4 + yüzde 7.15 olabilecek.

Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 7.59 zam oranı çıkabilecek.

Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SINIR DEĞİŞECEK
Ocak'ta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.

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