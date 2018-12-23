Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

SINIR DEĞİŞECEK

Ocak'ta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor.