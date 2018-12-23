Emekliye zam müjdesi! Emekliye ek zam | Güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak'ta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9'u oranında para alabilecek. Peki artacak olan ek ödemeler ile birlikte emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? Emekli maaşlarında Ocak ayında ne kadar artış olacak?İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği o detaylar...
23 Aralık 2018 Pazar, 01:54:14 Güncelleme: 07:57:32
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