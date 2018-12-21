Emekli zammında son dakika: Emekli maaşına asgari ücret düzenlemesi! Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekliler Ocak ayının yaklaşması ile birlikte hükümetten gelecek zam müjdesini beklemeye başladı. Yaklaşık 12 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda maaşlarına iyileştirme istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesi beklerken, maaşı bin liranın altında olan emekliler de taban maaş uygulaması istiyor. Hükümet bu talepler doğrultusunda emekli maaşlarına asgari ücret ayarı çekmek için harekete geçti. Peki emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte emekli ocak zammı ile ile ilgili son dakika gelişmeler...

21 Aralık 2018 Cuma, 09:43:41 Güncelleme: 10:09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





