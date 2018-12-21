Emekli zammında son dakika: Emekli maaşına asgari ücret düzenlemesi! Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekliler Ocak ayının yaklaşması ile birlikte hükümetten gelecek zam müjdesini beklemeye başladı. Yaklaşık 12 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda maaşlarına iyileştirme istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesi beklerken, maaşı bin liranın altında olan emekliler de taban maaş uygulaması istiyor. Hükümet bu talepler doğrultusunda emekli maaşlarına asgari ücret ayarı çekmek için harekete geçti. Peki emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranı belli oldu mu? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte emekli ocak zammı ile ile ilgili son dakika gelişmeler...
12 milyon emekli 2019 zammı için geri sayıma başlarken, milyonlarca emekli de taban maaş düzenlemesi ve intibak yasasını bekliyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olanlar intibak yasasının çıkarılmasını isterken, maaşları bin liranın altında bulunan emekliler de iyileştirme zammı istiyor. Hükümet bu talepler doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. Peki ama en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? 2019 emekli zammı ne zaman açıklanacak? Emekli zam oranı ne kadar olacak? İşte emekli zammı ile ilgili son gelişmeler...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda iki kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında, en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 53, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 79, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 733, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 21, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 149 lira seviyesinde olduğu görülüyor.