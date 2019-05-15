Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?
Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Şartları sağlayan emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bu vergiyi ödemeyecek. Ödemişse de geri alabilecek. Peki emlak vergisi istisnasından her emekli ya da engelli yararlanabilecek mi? Arsası olan emekliler de bu haktan faydalanabilecek mi? Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emlak vergisi istisnası ile ilgili merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...
15.05.2019 07:51
- Son Güncelleme: 15.05.2019 07:51
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