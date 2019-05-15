Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

HER EMEKLİ YA DA ENGELLİ YARARLANABİLİYOR MU?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ya da sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerin, gazilerin, engellilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin, işsizlerin bu istisnadan yararlanma hakkı bulunuyor.



