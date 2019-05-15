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Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

Emlak vergisinde ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Şartları sağlayan emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınları bu vergiyi ödemeyecek. Ödemişse de geri alabilecek. Peki emlak vergisi istisnasından her emekli ya da engelli yararlanabilecek mi? Arsası olan emekliler de bu haktan faydalanabilecek mi? Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emlak vergisi istisnası ile ilgili merak edilen tüm soruları cevapladı. İşte detaylar...

15.05.2019 07:51 - Son Güncelleme: 15.05.2019 07:51
Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

Ülkemizde bazı dezavantajlı kesimlere devletin destekleri devam ediyor. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi gruplara hem belli şartlarda parasal destek hem de bazı muafiyetler tanınarak hayatları kolaylaştırılıyor.

Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

Bu istisnalardan birisi de emekliler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarına tanınan emlak vergisi istisnası. Belli şartlarda bu kişiler emlak vergisi ödemiyor. Yanlışlıkla ödenmiş vergileri de geri alma imkanı bulunuyor.

Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

İşte bu istisnanın detayları:

Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

HER EMEKLİ YA DA ENGELLİ YARARLANABİLİYOR MU?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ya da sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerin, gazilerin, engellilerin, şehitlerin, dul ve yetimlerinin, işsizlerin bu istisnadan yararlanma hakkı bulunuyor.

Milyonlara vergi müjdesi! Emlak vergisi istisnasından kimler yararlanabilir?

AYNI EV İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDEYSE NE YAPILACAK?
200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

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