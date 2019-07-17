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SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Emekliler Temmuz zamlarını maaşlarında görmeye başladı. İlk olarak SSK'lıların zamlı aylıkları hesaplara yattı.
SSK emeklileri 26 Temmuz'a kadar zamlı maaşlarını alacak. SSK'lıların zamlı maaşları emeklilik kartındaki tahsis numarasının son sayısına göre hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşı Cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri Cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmekte. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

17.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 17.07.2019 07:49
SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

12.3 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memurun alacağı zam 3 Temmuz'da enflasyonla beraber belli olmuştu.

SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına bu aydan itibaren yüzde 5.01 zam yansıtılacak.

SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

İlk ödemeler SSK emeklilerine bugün yapılmaya başlandı.

SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK emeklileri 26 Temmuz'a kadar zamlı maaşlarını alacak.

SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

SSK'lıların zamlı maaşları emeklilik kartındaki tahsis numarasının son sayısına göre hesaplara yatırılıyor.

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