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Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

23 Haziran seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 23 Haziran 2019 İstanbul yenileme seçimi için sandıkta görev yapan binlerce vatandaş, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Haziran seçim paraları ne zaman verilecek? Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

16.07.2019 15:41 - Son Güncelleme: 16.07.2019 15:41
Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

İstanbullular, 23 Haziran'da sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşlara belirli miktarda ücret verilmektedir. Görevli vatandaşlar bu ücretlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyorlar. Peki, Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

YSK'nın belirlediği günlük ücretler sandık başkanları için 124 TL, üyeler için 115 TL olrak belirlendi. Bu ücretlere göre 23 Haziran seçimlerinde görevli sandık başkanları 372 TL, memur üyeler ise 230 TL ücret alacaklar.

Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Yüksek Seçim Kurulu

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

- Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

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