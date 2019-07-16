Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
23 Haziran seçim ücretlerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. 23 Haziran 2019 İstanbul yenileme seçimi için sandıkta görev yapan binlerce vatandaş, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 23 Haziran seçim paraları ne zaman verilecek? Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
16.07.2019 15:41
- Son Güncelleme: 16.07.2019 15:41
İstanbullular, 23 Haziran'da sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşlara belirli miktarda ücret verilmektedir. Görevli vatandaşlar bu ücretlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyorlar. Peki, Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
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