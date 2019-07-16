İstanbullular, 23 Haziran'da sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde sandık görevlisi olan vatandaşlara belirli miktarda ücret verilmektedir. Görevli vatandaşlar bu ücretlerin ne zaman yatırılacağını araştırıyorlar. Peki, Seçim paraları ne zaman verilecek? 23 Haziran seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili detaylar...