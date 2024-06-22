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ÖTV'siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada!

Engelli vatandaşların KDV ve ÖTV'den muaf olarak araç satın almasına ilişkin düzenlemelerde yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, söz konusu muafiyetlerin amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor. ÖTV düzenlemesiyle engelli bireylerin değil akrabalarının bu muafiyetlerden yararlanmasının önüne geçilmesi üzerinde duruluyor.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 13:14 Güncelleme 22 Haziran 2024, 13:33
ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada! 1

Engelli vatandaşların KDV ve ÖTV'den muaf olarak araç satın almasına ilişkin düzenlemelerde yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, söz konusu muafiyetlerin amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor.

ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada! 2

ÖTV'SİZ ARAÇTA KISITLAMA

Önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada! 3

Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.

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