ÖTV'siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada!

Engelli vatandaşların KDV ve ÖTV'den muaf olarak araç satın almasına ilişkin düzenlemelerde yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, söz konusu muafiyetlerin amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor. ÖTV düzenlemesiyle engelli bireylerin değil akrabalarının bu muafiyetlerden yararlanmasının önüne geçilmesi üzerinde duruluyor.