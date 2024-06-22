Engelli vatandaşların KDV ve ÖTV'den muaf olarak araç satın almasına ilişkin düzenlemelerde yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, söz konusu muafiyetlerin amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor. ÖTV düzenlemesiyle engelli bireylerin değil akrabalarının bu muafiyetlerden yararlanmasının önüne geçilmesi üzerinde duruluyor.
Engelli vatandaşların KDV ve ÖTV'den muaf olarak araç satın almasına ilişkin düzenlemelerde yeni bir dönem başlıyor. Bu düzenlemeler, söz konusu muafiyetlerin amacı dışında kullanılması nedeniyle kısıtlamalar getirmeyi amaçlıyor.
ÖTV'SİZ ARAÇTA KISITLAMA
Önümüzdeki hafta TBMM'nin gündemine gelecek yeni vergi paketinde engellilere sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.
Yapılacak yeni düzenlemeyle istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkartılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi hedefleniyor.