İndirimle 34,90'a düştü; 84 üründe yarı yarıya fiyatlar! Tereyağı, ayçiçek yağı, süzme peynir... Tarım Kredi Market 14-23 Haziran kataloğu 2024!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kurban Bayramı heyecanını yaşarken müşterilerine özel bir sürpriz yaparak 14-23 Haziran tarihleri arasında büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bayram öncesinde alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirmek için et, tavuk, peynir gibi temel gıda ürünlerinden, bayramın vazgeçilmezleri olan çikolata ve kolonya gibi ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu özel dönemde, bakliyat ve birçok çeşitli üründe cazip fiyatlar sizleri bekliyor. Alışveriş listelerinizi hazırlayın ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin geniş indirimli ürün kataloğundan faydalanarak, bayram hazırlıklarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlayın.