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İndirimle 34,90'a düştü; 84 üründe yarı yarıya fiyatlar! Tereyağı, ayçiçek yağı, süzme peynir... Tarım Kredi Market 14-23 Haziran kataloğu 2024!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kurban Bayramı heyecanını yaşarken müşterilerine özel bir sürpriz yaparak 14-23 Haziran tarihleri arasında büyük bir indirim kampanyası başlattı. Bayram öncesinde alışverişlerinizi daha ekonomik hale getirmek için et, tavuk, peynir gibi temel gıda ürünlerinden, bayramın vazgeçilmezleri olan çikolata ve kolonya gibi ürünlere kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde bu özel dönemde, bakliyat ve birçok çeşitli üründe cazip fiyatlar sizleri bekliyor. Alışveriş listelerinizi hazırlayın ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin geniş indirimli ürün kataloğundan faydalanarak, bayram hazırlıklarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlayın.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:35 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:35
İndirimle 34,90’a düştü; 84 üründe yarı yarıya fiyatlar! Tereyağı, ayçiçek yağı, süzme peynir... Tarım Kredi Market 14-23 Haziran kataloğu 2024! 1

Türkiye'nin birçok ilçesinde hizmet veren Tarım Kredi Market, Kurban Bayramı'na özel indirim kampanyalarını başlattı. Peynir, tereyağı, kıyma, pirinç ve kâğıt havlu gibi pek çok üründe yaptığı indirimlerle tüketicilerin yüzünü güldüren Tarım Kredi Market, bayram alışverişlerini daha ekonomik hale getiriyor. Peki, Tarım Kredi Market'te hangi ürünler indirime girdi ve fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

İndirimle 34,90’a düştü; 84 üründe yarı yarıya fiyatlar! Tereyağı, ayçiçek yağı, süzme peynir... Tarım Kredi Market 14-23 Haziran kataloğu 2024! 2

Süzme Çiçek Balı: 79,80 TL

İndirimle 34,90’a düştü; 84 üründe yarı yarıya fiyatlar! Tereyağı, ayçiçek yağı, süzme peynir... Tarım Kredi Market 14-23 Haziran kataloğu 2024! 3

Beyaz Peynir: 125 TL

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