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Yakında Meclis'e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları

Yakında Meclis'e gelmesi beklenen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 'vergi' düzenlemesinin detayları merak ediliyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör "Hangi vergi istisnaları kalkıyor?" başlıklı köşe yazısında "Bayramdan sonra Meclis'e gelmesi planlanan Torba Yasa'yla ilgili hazırlanan taslakta ilginç maddeler var" ifadelerini kullandı. Peki, düzenlemeyle birlikte hangi vergi istisnaları kalkıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:56 Güncelleme 14 Haziran 2024, 09:00
Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları 1

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.


Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları 2

BORSAYA YÖNELİK VERGİ ÇALIŞMASI ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının bir süre ertelendiğini açıkladı.

Yakında Meclis’e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları 3

Bakan Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Borsa işlemlerine vergi geliyor mu?

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