Yakında Meclis'e geliyor! Hangi vergi istisnaları kalkıyor? Gayrimenkulden e- ticarete yeni düzenlemenin detayları

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.
BORSAYA YÖNELİK VERGİ ÇALIŞMASI ERTELENDİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının bir süre ertelendiğini açıkladı.
Bakan Şimşek, "Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM'ye sunulacak" ifadelerini kullandı.