SSK, Bağkur'luya maaş + 1.300 TL ilave! Emekliye EK %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-04 sigortalılar PLATİN TAKIMDA!
2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenler hakkında yeni gelişme! İntibak yasası hakkında aramalar gün geçtikçe artıyor. Bu yasayla birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek, prim eşitlenecek, maaşlarda artış meydana gelecek. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekli maaşlarına intibak ilavesi gelecek mi? İşte detaylar.
Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurların gözü şimdi de intibak yasasında. Yeni talepler duyurulmaya devam ederken, TÜED Genel Başkanı Ergün, 2000 sonrası sigortalılara intibak zammı gelmesi gerektiğini duyurdu. Aynı zamanda, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? 2000 sonrası sigortalılara intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...
"2000'den sonra emekli olanlar için intibak hayata geçirilmeli"
Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, "Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli." talebini dile getirdi.
İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI, 2000 SONRASI İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?
Ankara kulislerinde konuşulan intibak yasasına ilişkin detayları SGK uzmanı Özgür Kaya ekranlarında aktardı.
"Şimdi 2011 yılında 6111 sayılı bir intibak yasası çıkarıldı. Bu intibak yasasının çıkarılma nedeni 2000 yılı öncesi sigortalı olanların 2000 sonrası sigortalı olanların maaşlarına oranla ters yönde geride kaldığını gördük.