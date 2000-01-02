SSK, Bağkur'luya maaş + 1.300 TL ilave! Emekliye EK %70 intibak zammı! 2000-01-02-03-04 sigortalılar PLATİN TAKIMDA!

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşan emekli ve memurların gözü şimdi de intibak yasasında. Yeni talepler duyurulmaya devam ederken, TÜED Genel Başkanı Ergün, 2000 sonrası sigortalılara intibak zammı gelmesi gerektiğini duyurdu. Aynı zamanda, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? 2000 sonrası sigortalılara intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...