SSK, Bağkur’luya, asgari ücretliye refah payı zammı geliyor! 7.500,8.000,9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlar! Yüzde 40 artışla 11.908 TL maaş...

REFAH PAYI ARTIŞI NE KADAR OLUR?

Milliyet yazarının konu hakkında açıklamaları şu şekilde;

Refah payı zammı büyüme rakamları ile ilgili. Büyüme rakamı ne kadar yüksek çıkarsa o derece olacaktır. Henüz makroekonomik veriler tam yerli yerinde değil.