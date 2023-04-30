SSK, Bağkur'luya, asgari ücretliye refah payı zammı geliyor! 7.500,8.000,9.000 TL üzeri emekli maaşı alanlar! Yüzde 40 artışla 11.908 TL maaş...
Milyonlarca emekli için yeni açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Nebati, emeklilikte refah payı ile ilgili "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. Bu kapsamda maaşlara nasıl bir etki edeceği merak edilmeye başlandı. Peki, kimler refah payı artışı alacak? Refah payı ile maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
7 bin 500 lira üzerinde emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarına refah payı ekleniyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Peki, maaşlar ne kadar olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Nebati 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verileceğini açıkladı. Peki ne kadarlık bir refah payı artışı bekleniyor?
REFAH PAYI ARTIŞI NE KADAR OLUR?
Milliyet yazarının konu hakkında açıklamaları şu şekilde;
Refah payı zammı büyüme rakamları ile ilgili. Büyüme rakamı ne kadar yüksek çıkarsa o derece olacaktır. Henüz makroekonomik veriler tam yerli yerinde değil.
Vatandaşı enflasyondan korumak amacıyla refah payının yüzde 15'ler civarında olacağını tahmin ediyorum.
7500 LİRANIN ÜZERİNDE MAAŞ ALANA DAHA FAZLA ZAM YAPILACAK MI?
En düşük emekli maaşını alan ve üzerinde maaş alanlara ciddi bir maaş zammı olmayacak. Maaş zammı son 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Refah payı uygulaması ile birlikte TÜFE'deki gelişmelere göre yeni rakamlar ortaya çıkacaktır.