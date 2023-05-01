2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

TOKİ'den yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Son olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut hamlesinde 45.414 ihaleti tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Bulut açıklamasında, 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını indirmeyi düşündüklerini ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...