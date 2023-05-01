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Haberler Ekonomi 2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ'DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ'DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 45 bin 414 ihaleyi tamamladıklarını ve KDV oranını yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını açıkladı. Ancak henüz KDV indiriminin ne zaman geçerli olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konut alıcıları, indirimden yararlanabilmek için TOKİ'nin konut projelerinden birini satın almaları gerekiyor. KDV indiriminden yararlanacak kişiler arasında dar gelirli aileler, öğretmenler, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri gibi sosyal gruplar yer alacak. Konuyla ilgili güncel bilgiler için TOKİ'nin resmi internet sitesi ve açıklamaları takip edilebilir.

takvim.com.tr
01.05.2023 11:07 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:07
2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

TOKİ'den yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Son olarak TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut hamlesinde 45.414 ihaleti tamamladıklarını belirterek, KDV'yi yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını ifade etti. Bulut açıklamasında, 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını indirmeyi düşündüklerini ifade etti. Peki, KDV indirimi ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

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2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

A Para'da yayınlanan Ekonomi Masası programının bu haftaki konuğu Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut oldu.

2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

Bulut, özellikle 100 metrekarenin altındaki sosyal konutlarda KDV oranını yüzde 1'in altına çekmeyi planladıklarını söyledi.

2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ilk açıklandığında 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranı yüzde 1'di. Daha sonra bu oran yüzde 8'e çıkarılmıştı.

2+1 dairede 750 bin lira, 3+1 dairede 900 bin lirayı devlet karşılayacak! %1 oranında... TOKİ’DEN KDV İNDİRİMİ! 45 bin 414 konut listesi geldi!

45 GÜNDE 10 KÖY EVİ
Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Bulut, depremin 15. gününde ihalelere başladıklarını anlatarak, "6 Şubat depremi sonrası 11 ilde yapılan tespitler doğrultusunda 507 bini konut ve 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin konut yapacağız.

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