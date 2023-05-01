1-2-3-4 çocuk başına 5.400 TL yatacak! Evladı olan ailelere para yardımı! 12 ay boyunca PTT ödeyecek!

İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere 5.400 TL ödeme yapılıyor. 1,2,3,4,5 çocuklu ailelere müjde! 2023 yılında sosyal yardımlar için başvurular e-Devlet'ten alınmaya devam ediyor. Bu destekler arasında Çocuk Destek Bileşeni de yer alıyor. Çocuk Destek Bileşeni ile maddi durumu yetersiz olan çocuklu ailelere her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. Buna göre 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek veriliyor. İşte detaylar...