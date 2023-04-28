KPSS'li, KPSS'siz başvuru! MSB, MEB, DSİ, ASHB: Ara eleman, hemşire, öğretmen... Kamu ve özel sektör mührü bastı, 234 bin yeni personel alınacak!

Kamu ve özel sektör işçi, personel ve memur alımı için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer birçok bakanlık sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 yeni elaman alım ilanı ile en çok alım yapan bakanlık olarak dikkat çekerken, Milli Savunma Bakanlığı da toplamda 30 bin 62 personel alım ile ikinci en çok alım yapan bakanlık olarak öne çıkıyor. Bakanlıkların yanı sıra İŞKUR ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de alım ilanları yayımladı. Buna göre önümüzdeki bir ay içinde 234 binden fazla yeni istihdam yaratılacak. İşte alımlara ilişkin detaylar...