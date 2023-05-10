SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma ile emeklilik kazancı! Bu ay %90'ı silinecek: 14 milyon kişi yararlanacak!
Bu ayın sonuna kadar yapılandırma başvurusunda bulunanlar, biriken ceza ve faiz tutarının yüzde 90'ından kurtulma fırsatı elde edecekler. Trafik cezalarını yapılandıranlar ise peşin ödemede anaparadan yüzde 25 indirimden yararlanabilecekler. Şimdi gelin, SGK yapılandırma avantajlarına daha yakından bakalım. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), vatandaşların sosyal güvenlik primleriyle ilgili yapılandırma imkanı sunmaktadır. Bu yapılandırmalar, vatandaşların ödemelerini düzenli hale getirmelerine ve ceza/faiz yükünden kurtulmalarına yardımcı olmaktadır.
14 milyon kişiyi ilgilendiren yapılandırma hakkında yeni açıklamalar geliyor. Vergi ve prim borcu ile idari para cezalarında önemli avantajlar sağlayan yapılandırmaya başvuruda süre gittikçe daralıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapan kişiler biriken ceza ve faizin %90'ından kurtulmuş olacak. İşte merak edilenler...
İLK ÖDEME 3 TEMMUZ'A KADAR
14 milyon vatandaşın 362 milyar liralık borcunu ilgilendiren yapılandırma yasası (7440 sayılı kanun) 12 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu kapsamda trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçları, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandırmak için 31 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.
Köprü ve otoyol kaçak geçişleri yapılandırma kapsamında olacak. İlk taksit ile peşin ödemeler 3 Temmuz'a kadar yapılacak.