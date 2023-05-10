SSK, Bağkur'luya '7440' yapılandırma ile emeklilik kazancı! Bu ay %90'ı silinecek: 14 milyon kişi yararlanacak!

14 milyon kişiyi ilgilendiren yapılandırma hakkında yeni açıklamalar geliyor. Vergi ve prim borcu ile idari para cezalarında önemli avantajlar sağlayan yapılandırmaya başvuruda süre gittikçe daralıyor. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapan kişiler biriken ceza ve faizin %90'ından kurtulmuş olacak. İşte merak edilenler...