ESNAFA PRİM MÜJDESİ! 1 milyon kişiye 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?
1 milyon küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek çalışma tamamlandı, detayları merak konusu oldu. Peki kapsamda kimler olacak? Kısmi emeklilikte de prim şartı azalacak mı? EYT'liler de yararlanacak mı? İşte detayları...
4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için düğmeye basıldı. Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartını SSK'lı çalışanlarla eşitleyecek düzenleme için kollar sıvandı. Bu kapsamda 1 milyon küçük esnafa prim müjdesi geldi. Küçük esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısı 7200'e indirilerek SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
* Kimleri kapsayacak?
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.
* Prim gün şartı nasıl değişecek? Kısmi emeklilikte de indirim söz konusu mu?
Yapılacak düzenlemeyle tam emeklilik için prim gün şartı Bağ-Kur'lu küçük esnafta 7200'e çekilecek. Küçük esnaf emeklilik için 1800 gün prim daha az prim ödeyecek. Bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.
* EYT'liler de yararlanacak mı?
Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9 bin günü tamamlayamamış olan esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor. Bu çerçevede 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lu esnaf EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.