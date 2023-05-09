ESNAFA PRİM MÜJDESİ! 1 milyon kişiye 5 yıl erken emeklilik! EYT’liler de yararlanacak mı?

* Prim gün şartı nasıl değişecek? Kısmi emeklilikte de indirim söz konusu mu?

Yapılacak düzenlemeyle tam emeklilik için prim gün şartı Bağ-Kur'lu küçük esnafta 7200'e çekilecek. Küçük esnaf emeklilik için 1800 gün prim daha az prim ödeyecek. Bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.