Dul ve yetim aylığına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI 2023 | Ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi!
Emeklinin yüzü güldü sırada dul ve yetim aylığı alanlar var. Bu yıl en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesi de bin 100 liradan 2 bin liraya yükseldi. Peki bu çifte zamdan dul ve yetimler de yararlanacak mı merak ediliyor. Bu noktada internet arama motorlarında Dul ve yetim aylığına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? Ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? soruları sorgulanmaya başladı. İşte peş peşe güzel haberler.
Dul ve yetim maaşı arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu merak ediliyor. En düşük emekli aylığı ödemesinin 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de ''Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz.'' dedi. Bu noktada Dul ve yetim maaşı alanlar kendilerine yönelik bir zam duyurusunun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Dul ve yetim maaşına zam geldi mi? 2023 Dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? Dul ve yetim aylığı 7500 TL olacak mı? İşte detaylar...
DUL VE YETİM AYLIĞINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
En düşük emekli maaşı artışı ve bayram ikramiyesi artışından dul ve yetimler de yararlanacak. Söz konusu zamlar vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.