Dul ve yetim aylığına zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI 2023 | Ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi!

DUL VE YETİM AYLIĞINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı artışı ve bayram ikramiyesi artışından dul ve yetimler de yararlanacak. Söz konusu zamlar vefat eden emekli yakınlarının aylıklarını alanlara da yansıtılacak.