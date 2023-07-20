SSK, Bağkur’luya 7.200 TL ekstra ödeme müjdesi! Emeklinin %25 zamlı maaş tablosuyla birlikte yeni jest yapıldı! 7.500, 8.000 TL, 9.000 TL alanlar...

Emekliye bankalardan müjdeler gelmeye devam ediyor. Promosyonda tutarlar güncellendi ve yeni kampanyalar tek tek duyuruldu. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ve özel bankalar emeklilere verdikleri ödemelerin limitini yükseltti. Güncel QNB FİNANSBANK promosyon duyurusuna göre maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira ödeme yapılacak. Ayrıca kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 lira indirim fırsatı olduğu açıklandı. İşte banka banka Temmuz 2023 ayı promosyon kampanyaları ve emekliye zamda son durum...