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Haberler Ekonomi TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL'lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL'lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

Yeni şanslı iller belli oldu! TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), bu yıl da konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Ev almak isteyenler, TOKİ'nin yeni konut satışı ilanlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yönetilen TOKİ, ucuz konut projelerine yenilerini ekledi. Son yapılan projeler kapsamında 2+1, 3+1, 4+1 odalı daireler, açık arttırma yöntemiyle sahiplerine teslim edilecek. Piyangosu vuran yeni şanslı iller, tam 42 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ konut satışlarıyla belirlendi. Ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar dolu bu projelerde yer almak için başvuru süreci başlıyor. İşte detaylar...

20.07.2023 21:15 - Son Güncelleme: 20.07.2023 21:15
TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanyalarına devam ediyor. Buna göre açık artırma yöntemiyle 42 ilde 182 konutu satışa çıkaracak. Dairelerin fiyatları 568 bin TL'den başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı kampanya ile Megakent İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar açık arttırmaya başvurabilecek. Peki TOKİ açık artırma başvurusu başladı mı? Başvuru şartları ne, kimler katılabilir? . İşte, TOKİ'nin satış yaptığı iller ve diğer merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURUSU BAŞLADI MI 2023?

TOKİ 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurdu. Müzayedede 182 konut satışa çıkarılacak. Açık artırma 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

Vatandaşlar ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

👉TOKİ AÇIK ARTIMA EVLERİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ


TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

NOT: Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.

TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ HANGİ İLLERDE?

Adana
Afyonkarahisar
Aksaray
Ankara
Balıkesir

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