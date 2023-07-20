TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL’lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanyalarına devam ediyor. Buna göre açık artırma yöntemiyle 42 ilde 182 konutu satışa çıkaracak. Dairelerin fiyatları 568 bin TL'den başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı kampanya ile Megakent İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar açık arttırmaya başvurabilecek. Peki TOKİ açık artırma başvurusu başladı mı? Başvuru şartları ne, kimler katılabilir? . İşte, TOKİ'nin satış yaptığı iller ve diğer merak edilen detaylar...