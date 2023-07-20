TOKİ kontağı açtı! 42 ilde açık arttırma ile evler takdim edilecek! İstanbul, İzmir öncelikli! 568 bin TL'lik 2+1, 3+1, 4+1 daireler 50 bin TL ile...
Yeni şanslı iller belli oldu! TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), bu yıl da konut satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Ev almak isteyenler, TOKİ'nin yeni konut satışı ilanlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yönetilen TOKİ, ucuz konut projelerine yenilerini ekledi. Son yapılan projeler kapsamında 2+1, 3+1, 4+1 odalı daireler, açık arttırma yöntemiyle sahiplerine teslim edilecek. Piyangosu vuran yeni şanslı iller, tam 42 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ konut satışlarıyla belirlendi. Ev sahibi olmak isteyenler için fırsatlar dolu bu projelerde yer almak için başvuru süreci başlıyor. İşte detaylar...
20.07.2023 21:15 - Son Güncelleme: 20.07.2023 21:15
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanyalarına devam ediyor. Buna göre açık artırma yöntemiyle 42 ilde 182 konutu satışa çıkaracak. Dairelerin fiyatları 568 bin TL'den başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı kampanya ile Megakent İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere onlarca ilde vatandaşlar açık arttırmaya başvurabilecek. Peki TOKİ açık artırma başvurusu başladı mı? Başvuru şartları ne, kimler katılabilir? . İşte, TOKİ'nin satış yaptığı iller ve diğer merak edilen detaylar...
Vatandaşlar ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
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