Emekliye EK %70 İNTİBAK ARTIŞI! 2000-2001-2003-2005-2008 sigortalılar ZÜMRÜT takımda!

Ocak ayında zamlı maaşına kavuşan emekliler ve memurlar 2. zam için hesaplamalara başladı. Öte yandan 2000 sonrası emekliler maaşlarına intibak artışı gelecek mi merak ediyor. Yeni duyurular gelmeye devam ederken, TÜED Genel Başkanı Ergün, emekli maaşlarına intibak zammı talebinde bulundu. Öte yandan, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi 2023? İşte detaylar...