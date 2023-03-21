O tarihlere dikkat, EYT'siz erken emeklilik çizelgesi kesinleşti! 3-4-5-8 yıl sigortayı erkene çekecek!

EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar yasadan yararlanırken, 2000 sonrası sigorta başlangıcı olanlar bu fırsattan yararlanamadı. Ancak bazı durumlarda ve mesleklerde erken emeklilik imkanı bulunuyor. Ülkemizde prim ve yaş akdini dolduranlar bağlı olduğu kurum üzerinden emekli olabiliyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. Bunun için 3 ayrı avantaj var. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...