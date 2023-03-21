Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! 90 bin işçiye Meclis mührü!
90 bin taşeron işçisine ve 53 bin geçici işçiye kadro meselesinde son durum merak ediliyor. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e geldi ve düzenlemenin hayata geçeceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, kimlere kadro verilecek? İşte merak edilenler haberimizde!
21.03.2023 10:28 - Son Güncelleme: 21.03.2023 10:28
Taşeron işçiye ve geçici işçiye kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e gelirken gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Düzenlemeyle beraber geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Öte yandan taşeron işçilere kadro meselesi de gündemde merak edilerek araştırılıyor. Peki, kimler kadroya geçecek? Kamu işçilerinin maaşlarına zam gelecek mi? İşte son durum hakkında detaylar...