Geçici işçi, Taşeron, TYP, belediye şirket işçisinin KADRO DÜĞÜMÜ çözülüyor! 90 bin işçiye Meclis mührü!

Taşeron işçiye ve geçici işçiye kadro meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Geçici işçiye kadro meselesi Meclis'e gelirken gözler düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrildi. Düzenlemeyle beraber geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak ve bazı sosyal haklarda da iyileştirmeye gidilecek. Öte yandan taşeron işçilere kadro meselesi de gündemde merak edilerek araştırılıyor. Peki, kimler kadroya geçecek? Kamu işçilerinin maaşlarına zam gelecek mi? İşte son durum hakkında detaylar...