İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı düğmesine bastı! 4 ilde başvuru ekranı aktif edildi! KPSS'siz, 11 bin 402 TL maaş garantili acil 18-50 yaş arası...
İŞKUR yeni iş ilanlarını yayımladı. Buna göre İstanbul, Denizli, Tekirdağ ve İzmir'de Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Başvurular aktif edilirken şartlar da açıklandı. Özel şartlar ilandan ilana göre değişmekle beraber en az asgari ücret kadar ödeme yapılacak. KPSS şartı olmadan, kurasız, sınavsız başvuru alınacak. 18-50 yaş arasına onay verildi. Bekçi alımlarının yanı sıra temizlik personeli, güvenlik görevlisi alımları da yapılacak. İlanların tümü yayınlandı. İşte İŞKUR güncel iş ilanları 22 Haziran 2023!
22.06.2023 20:40 - Son Güncelleme: 22.06.2023 20:40
İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımını başlattı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 4 ilde başvuru ekranı bugün açıldı. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler, maaş ne kadar, kaç TL? İŞKUR kaç Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak? Hangi illerde alım var? İşte detaylar...