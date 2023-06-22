İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı düğmesine bastı! 4 ilde başvuru ekranı aktif edildi! KPSS’siz, 11 bin 402 TL maaş garantili acil 18-50 yaş arası...

İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımını başlattı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 4 ilde başvuru ekranı bugün açıldı. Peki İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları neler, maaş ne kadar, kaç TL? İŞKUR kaç Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak? Hangi illerde alım var? İşte detaylar...