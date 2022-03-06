SSK, Bağkur'luya 2'li kazanç formülü! Üst sınır asgari ücretin 7.5 katı kadar! Emekli maaşına 37 bin 530 TL prime esas kazanç katkısı...

Sosyal güvenlik mevzuatına göre iki ayrı yerde çalışmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. İki farklı iş yerinden kazanç bildiren sigortalının emekli maaşına da etkisi büyük oluyor. Prim gün sayısı artmasa da kazançlar artıyor. Burada unutulmaması gereken nokta, prime esas kazancın alt sınırı asgari ücret (2022 yılı için 5 bin 4 lira) olduğu gibi, üst sınırının da bunun 7.5 katı kadar olabileceğidir. İşte merak edilenler...