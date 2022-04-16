SSK, BAĞKUR'luya 1.500+1.500 = 3.000 TL! TC kimlik numarasına göre 3-4 gün içinde yatacak! 14 milyon emekliye ikramiye çizelgesi! Hesaplar sil baştan...

Milyonlarca emeklinin büyük bir merakla beklediği ikramiyelerin ilk bölümü bu ay hesaplara yatırılacak. Bunun için herhangi bir başvuru yapmaya gerek duyulmadan direkt hesaplara maaş geçecek. Emeklilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemeler 3 - 4 gün içinde hesaplara yatırılacak. Emeklilere şu anda 2.200 TL ödeniyor. Ancak ikramiye zammı için beklentiler artmaya başladı. Kaç lira zam yapılacağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içinde ikramiye zammı belli olacak. Peki, kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte tüm soruların cevabı haberimizde...