SSK, Bağkur'lunun ATM kartına 2 dakikada yatıyor! Onaylandığı an... Maaş kartı olanlar yaşadı! Emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme!

Emekliye müjdeler peş peşe geliyor. Maaşlarının yanı sıra ek ödeme de yapılıyor. Bankalar tek tek duyuru yaptı. Son gün uyarısı da geldi. Peki kimler yararlanabilir? Promosyon yarışında miktar 7.750 TL'ye çıktı. ATM önleri hareketlendi. Onaylandığı an maaş kartlarına yansıyor. Halkbank, Ziraat, Akbank, TEB, İNG tüm bankaları kapsıyor. Emekli promosyon ödemeleri için çanlar çalıyor. Vatandaşlar hangi bankanın en yüksek promosyon ödemesi yaptığını merak ediyor. İşte emekliye 7.000 - 7.750 TL ödeme yapan bankaların listesi...