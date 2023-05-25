SSK, Bağkur'lulara 3600 prim gün müjdesi açıklandı! EYT kısmi emeklilikle 2 yıl başlangıç geriye çekilecek! 2000 sonrası kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...
EYT ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak EYT yasası sonrasında kapsam dışında kalanlar ve az bir farkla kaçıranlar için yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor. Bu düzenleme kapsamında kısmi emeklilik şartları esnetilebilir. Yapılacak düzenlemeyle birçok kişi emeklilik hakkını elde edebilecek. Özellikle 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular için bu sürenin reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar.
EYT ile emekli olacak kişi sayısının uzun vadede 5 milyona ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte, hala EYT ile emekliliği kıl payı kaçıran birçok vatandaş bulunuyor. Bu kapsamda akıllara kısmi emeklilik konusu gündeme geldi. İşte kısmi emeklilik şartlarına dair merak edilenler ve yeni gelişmeler haberimizde...
5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin reform kapsamında 4500'e çekilmesi bekleniyor.
Bu sayede Bağ-Kur'lular için 900 günlük (2 yıl) bir avantaj ortaya çıkacak. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.
AZ BİR FARKLA KAÇIRANLAR...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara 'kısmı emeklilik formülü' geliyor. EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.