Polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...
Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan 3 adımlı zam hesaplamaları büyük bir önem taşıyor. Özellikle memur maaşları için ekstra iyileştirme çalışmaları yapılacak ve memurlara ve memur emeklilerine yönelik önemli artışlar gerçekleştirilecek. Temmuz ayında uygulanacak olan zam formülü, memur maaşlarının belirlenmesinde etkili olacak. İşte memur maaşları için yapılan hesaplamalar ve beklenen artışlarla ilgili detaylar... Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri için öngörülen zam oranı, birkaç farklı faktöre dayandırılarak hesaplanmaktadır. İlk olarak, temel zammın belirlenmesi için bir oran tespit edilmektedir. Bu oran, genellikle enflasyonun yarısı veya üçte biri şeklinde belirlenir. Ardından, ilk 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınır ve bu oran, belirlenen temel zam oranının üzerine eklenir.
Memur ve memur emeklisi maaşları için gözler Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Bilgin açıklamasında, "Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında memurların en düşük maaşı için 22 bin TL düşünülürken, memur emeklisine ise zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustos ayında ise memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Böylelikle 2 yıl için sosyal ve mali haklar belirlenecek. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? Meslek meslek artışlar ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.
4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.