Polis, hemşire, uzman çavuşa Temmuz enflasyon farkıyla nihai tablo! 11.800, 12.000, 13.000 TL alanlar...

Memur ve memur emeklisi maaşları için gözler Temmuz zammına çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Bilgin açıklamasında, "Memurlarla ilgili çok ciddi bir düzenleme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Temmuz ayında memurların en düşük maaşı için 22 bin TL düşünülürken, memur emeklisine ise zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ağustos ayında ise memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Böylelikle 2 yıl için sosyal ve mali haklar belirlenecek. Peki, Temmuz'da memur maaşları kaç TL olacak? Meslek meslek artışlar ne kadar olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...