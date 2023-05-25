Maaşlara kallavi artış müjdesi geldi! SSK Bağ-Kur emeklisini sevince boğacak için düğmeye basıldı! Temmuz 2023'te maaşlara en az...
16 milyon SSK Bağ-Kur emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Tüm maaşlara kallavi artış geliyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca emekliyi meraklandırdı. Müjde heyecan sebep olurken çeşitli formüller akıllarda yerini aldı.
Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Dün Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi paylaştı. Son olarak nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları sil baştan yapıldı. Şimdi geriye iki veri kaldı. Öte yandan milyonlarca emekli haziran ayında bir emekli ikramiyesi daha alacak. İkramiyelerin artıp artmayacağı ise başka bir soru olarak akıllardaki yerini aldı.
Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözleri de büyük heyecan yarattı.