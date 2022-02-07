SSK, Bağkur'lu emekliye 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zam! İlk veri farkı gösterdi! Maaşlar 1.882 TL birden artıyor! 150 gün sonra...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarla geliri arttı. SSK, Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyarken, memur emeklileri de aylıklarını aldı. Bilindiği üzere enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark resmen göründü. Bu bağlamda, memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon artışı yansıtılacak. Öte yandan milyonlarca emeklinin maaşına enflasyon artışı sağlanırken en düşük maaş miktarı 2.500 TL'ye çıkartıldı. Böylece maaşı bu rakamın altında olanlara seyyanen zam yapıldı. Zam miktarı 618 lirayı buldu. İşte 2022 emekli, memur zamlı maaşlara dair son gelişmeler...