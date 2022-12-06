4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT'de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT'de KOD 8 çizgisi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme ocak ayında yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ardından emeklilik müracaatları başlayacak. EYT çalışmasının hayata geçmesine az bir süre kala birçok kişi, çalışma hayatına devam etme, kıdem tazminatı hakkı, eksim prim hesaplaması, staj ve çıraklık gibi konularda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki bu soruların cevapları neler? İşte tüm detaylarıyla EYT meselesi haberimizde!
Yaşa takılanların emeklilik süreci yaklaşırken heyecan arttı. Emeklilik başvurularının Ocak'ta başlaması beklenirken, e-Devlet'ten müracaatlar yapılacak. Onaylanmasının ardından takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. Öte yandan EYT hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Prim eksiği olanlar ise borçlanma yoluyla EYT'den faydalanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!
EYT'LİLER BAŞVURULARINI E-DEVLET'TEN BİR TIKLA YAPABİLECEK
Yaşa takılanların emeklilik sürecinin Ocak'ta başlaması beklenirken, başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek.