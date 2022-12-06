4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

Yaşa takılanların emeklilik süreci yaklaşırken heyecan arttı. Emeklilik başvurularının Ocak'ta başlaması beklenirken, e-Devlet'ten müracaatlar yapılacak. Onaylanmasının ardından takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. Öte yandan EYT hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Prim eksiği olanlar ise borçlanma yoluyla EYT'den faydalanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!