Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT'de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT'de KOD 8 çizgisi!

4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT'de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT'de KOD 8 çizgisi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenleme ocak ayında yürürlüğe girecek. Düzenlemenin ardından emeklilik müracaatları başlayacak. EYT çalışmasının hayata geçmesine az bir süre kala birçok kişi, çalışma hayatına devam etme, kıdem tazminatı hakkı, eksim prim hesaplaması, staj ve çıraklık gibi konularda kafa karışıklığı yaşıyor. Peki bu soruların cevapları neler? İşte tüm detaylarıyla EYT meselesi haberimizde!

takvim.com.tr
06.12.2022 09:30 - Son Güncelleme: 06.12.2022 09:30
4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

Yaşa takılanların emeklilik süreci yaklaşırken heyecan arttı. Emeklilik başvurularının Ocak'ta başlaması beklenirken, e-Devlet'ten müracaatlar yapılacak. Onaylanmasının ardından takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek. Öte yandan EYT hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzere düzenleme 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanları kapsayacak. Prim eksiği olanlar ise borçlanma yoluyla EYT'den faydalanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

EYT'LİLER BAŞVURULARINI E-DEVLET'TEN BİR TIKLA YAPABİLECEK

Yaşa takılanların emeklilik sürecinin Ocak'ta başlaması beklenirken, başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek.

EYT'LİLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ? | VİDEO

4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

Milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak, Ocak'ta yürürlüğe girecek ve emeklilik müracaatları başlayacak.

4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

Takip edilen aydan itibaren iki aylık birden yatacak. Emekliliğe müracaatta aylık avans olarak da alınabilecek.

4A, 4B,4C 5 bin prim + 1999 öncesi 20-25 yıl sigorta girişliler EYT’de YAŞ şartsız yararlanacak! EYT’de KOD 8 çizgisi!

EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edecekler e-Devlet üzerinden 'emekli olunabilir' yazısını alabilecek. 'Kod 08' ile işten çıkış yapılmasıyla kıdem tazminatı hakkı otomatik olarak doğacak.

SON DAKİKA