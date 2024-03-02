SSK BAĞKUR'lu emekliye 2. formülasyon çizelgesi! On birlik tahmini oran tabloyu şekillendirdi! 10.150-11.025-12.000 TL alan herkes...

AA Finans'ın düzenlediği Şubat Ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubat ayında %4,04 artış göstermesini bekliyor. Bu oran, enflasyonun şimdiden %11 civarına ulaştığını işaret ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri, şubat ayı enflasyon oranının yıllık bazda nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Beklenti anketi sonuçları Temmuz ayı emekli maaş hesaplamaları için de önemli bir veri sağlıyor.
Şubat ayı enflasyon beklenti anketi tahmini açıkladı. Buna göre ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Bu kapsamda şubat ayı enflasyon tahmini sonrası Temmuz ayı emekli maaş hesapları da gözden geçirildi. Enflasyon tahminleri, emekli maaşlarının ne kadar artırılacağını belirlemede kritik bir role sahip.
İKİNCİ ENFLASYON TAHMİN VERİSİYLE HESAPLANAN MAAŞLAR
Maaş: 10.000 TL
%11,01 Zamlı Maaş: 11.101 TL
Maaş: 10.500 TL
%11,01 Zamlı Maaş: 11.655,5 TL