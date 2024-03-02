SSK BAĞKUR'lu emekliye 2. formülasyon çizelgesi! On birlik tahmini oran tabloyu şekillendirdi! 10.150-11.025-12.000 TL alan herkes...

AA Finans'ın düzenlediği Şubat Ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre, ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubat ayında %4,04 artış göstermesini bekliyor. Bu oran, enflasyonun şimdiden %11 civarına ulaştığını işaret ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminleri, şubat ayı enflasyon oranının yıllık bazda nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Beklenti anketi sonuçları Temmuz ayı emekli maaş hesaplamaları için de önemli bir veri sağlıyor.