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Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!

Devlet evlenen gençleri 4 koldan destekliyor. Çeyiz hesabı açıp birikim yapan gençlere evlendiklerinde tek hesapta 58, iki hesapta 116 bin liraya varan devlet katkısı verilirken, ölüm aylığı alan kız çocuklarının da en az 60 bin lira çeyiz yardımı imkanı var. Gençler faizsiz 150 bin lira alabiliyor, evlenip işten ayrılanlara tazminatları ödeniyor. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:59 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:59
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman! 1

Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. Evlenen kadınlara ayrıca tazminatını alarak ayrılma imkanı da sunuluyor.

Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman! 2

EVLENENE TOPLU PARA İMKANI

Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.

Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman! 3

En düşük yetim aylığı 2 bin 500 lira. Bu tutarda aylık alan kız çocuğuna, çeyiz parası olarak toplam 60 bin lira toplu para veriliyor. Yani en düşük çeyiz desteği 60 bin lira. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor.

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