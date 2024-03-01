Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!

1 Devlet evlenenleri dört koldan destekliyor. Evlenen kız çocuklarına toplu para alma imkanı sağlanırken, çiftlere devlet katkısı ve faizsiz finansman fırsatı da sunuluyor. Evlenen kadınlara ayrıca tazminatını alarak ayrılma imkanı da sunuluyor.



2 EVLENENE TOPLU PARA İMKANI Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.